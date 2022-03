Des biscuits au chocolat cancérigènes

Deux tiers des sortes de gâteaux vendues dans le commerce contiennent une trop grande concentration d'une substance néfaste, selon une enquête publiée mardi dans un journal suisse.

Comme le produit est suspecté de provoquer des cancers également chez l'homme, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une recommandation qui fixe à 2 microgrammes par kilo de poids corporel par jour la limite maximale tolérée. Ceci concerne toute une série de produits contenant des graisses comme les sauces au soja et les produits céréaliers, ainsi que les biscuits au chocolat.

Si les «Crunchy Biscuit» d'Ovomaltine et les «Göteborg Ballerina» d'Ikea ne présentent aucun risque, les «Monarc Doppelkek» d'Aldi sont classés «suffisant». En revanche, les autres sortes figurent dans la catégorie «insuffisant». Il s'agit des «LU Prince», des «Wernli Chocoly Original», des «Frisian Troubadour Fourré Choco» de Coop, des «Fourre Biscuits» de Spar, des «Fourrés» de Denner et des «Sondey Doppelkek Rolle» de Lidl. C'est le biscuit Wernli qui présentait la plus haute teneur en «3-MCPD» du lot testé: avec un seul «Chocoly», un enfant ingère la moitié de la dose journalière maximale tolérée.