Concert au Luxembourg: Des Black Eyed Peas en fusion face à la Rockhal

La température est restée longtemps élevée, mercredi soir, sur le parvis de la Rockhal. La grosse chaleur qui s’est installée sur le Luxembourg n’était pas seule en cause. Bouillonnants sur scène, au pied des historiques hauts-fourneaux de Belval, les Black Eyed Peas y ont rallumé la flamme. Un show en plein air qui rassemblait plus de 8 000 spectateurs.

Le groupe américain alimentait vite le four avec des classiques, lourds, tels que «Let's get it started» et «Boum boum pow». Le temps de faire adouber J. Rey Soul sur «Ritmo», ça enchaîne vite sur «Mamacita». Première grosse salve sur «Pump it», le ton est donné, les bras sont en l’air. Devant un public montant vite en fusion, Apl.de.ap, Will.i.am et Taboo, appuyés par une J. Rey Soul incandescente, mitraillent les morceaux.