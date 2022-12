Au Royaume-Uni : Des bonnets synthétiques pour les soldats de la garde royale? Hors de question pour Londres

Peta souhaite que les «royal guards» portent des couvre-chefs en acrylique, non en poils d’ours du Canada. Londres refuse, l’association de défense des animaux intente une action en justice.

L’association de défense des droits des animaux Peta a annoncé, vendredi, une action en justice contre le ministère britannique de la Défense, qui refuse d’expérimenter une version en fausse fourrure des fameux bonnets en poils d’ours portés par les soldats de la garde royale. Ces bonnets, connus sous le nom de «bearskins», sont notamment portés par les régiments d’élite de l’armée au moment de la relève de la garde, devant le palais de Buckingham, et sont devenus un des symboles les plus célèbres du Royaume-Uni.

Peta milite depuis longtemps pour qu’ils ne soient plus ornés de vrais poils d’ours noirs canadiens et a conçu une solution alternative en acrylique, fabriquée par la société française Ecopel. Le Ministère de la défense «refuse de l’expérimenter, ce qu’il s’était engagé à faire à de nombreuses reprises, ces dernières années», explique Kate Werner, membre de cette association. Peta soutient que le gouvernement n’a pas suivi les procédures adéquates dans cette affaire, et c’est sur cet élément que la justice est saisie.