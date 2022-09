À Differdange: Des bornes de parking qui balancent les automobilistes à la police

Hormis le petit côté ludique, par rapport à l’ancien parcmètre à minuterie, l’automobiliste qui veut aller faire quelques emplettes dispose de 15 minutes de plus, ne doit plus payer et n’a plus de manipulation à effectuer. En revanche, le Statio’minute, comme c’est le cas à l’étranger, a la capacité «de contacter les agents municipaux» afin qu’ils puissent venir verbaliser le contrevenant, confirme la commune.