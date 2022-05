Esso au Luxembourg: Des bornes pour recharger plus vite votre voiture

«Ce type d’équipements devient indispensable pour qui veut faire de longs trajets», expose Paul Kaiser, administrateur délégué et propriétaire du groupe Petro-Center SA, qui gère 25 stations sous la marque américaine au Luxembourg. Le choix de la cité mosellane pour cette première est stratégique. «Il n’y pas d’installation similaire dans la région, et l’autoroute est proche, justifie le dirigeant. Nous visons une clientèle internationale, mais aussi les locaux qui ne peuvent pas se permettre de charger toute une nuit ou qui ne disposent pas d’équipement pour le faire».

45,63 cents TTC du kWh

Le tarif en charge rapide DC s’établit à 45,63 cents TTC du kWh. Avec un supplément pour les conducteurs qui resteraient branchés plus de trois quarts d’heure. L’idée est de libérer rapidement les emplacements, en plus d’en proposer un nombre suffisant pour ne pas avoir à faire la queue avant de se connecter.

Six nouvelles bornes de charge similaires seront installées d’ici la mi-mai à la station de Senningerberg. Puis quatre à Leudelange, et deux près de Heiderscheid, avant les congés d’été. À terme, une petite vingtaine de stations verront fleurir ces bornes. «L’idée est d’équiper notre réseau le long des grands axes, avec l’avantage d’avoir une boutique ou au moins un espace pour se restaurer en attendant», développe Paul Kaiser. Le premier investissement, «800 000 euros, sans emprunt ni aides publiques» est jugé nécessaire «pour capter ou maintenir une clientèle se dirigeant de plus en plus vers des modèles électriques».