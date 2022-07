À Luxembourg: Des bornes pour sécuriser l’accès au centre de la capitale

Cinq dispositifs fixes et sept bornes automatiques. La ville de Luxembourg mettra en service, «pour un montant conséquent, en raison de travaux d’infrastructure énormes», dès le vendredi 19 août 2022, douze bornes escamotables au cœur de la capitale. Avec un objectif: sécuriser et contrôler les accès à la zone piétonne de la Ville Haute.

Un badge personnalisé

Concrètement, celles et ceux qui doivent circuler dans les petites rues de la capitale disposent désormais d’un mois pour obtenir un badge individualisé et une vignette d’accès auprès du personnel communal. «On a également recruté sept personnes pour gérer les bornes sept jours sur sept et 24 heures sur 24 et l’accès à ces zones», ajoute l’échevin à la Mobilité. «En cas d’intervention urgente, la police et les secours auront un accès permanent au système de bornes». Il n'exclut pas que ce système s’étende à l’avenir à d’autres quartiers de Luxembourg-Ville.