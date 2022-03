Météo au Grand-Duché : Des bouchons en raison des routes inondées

LUXEMBOURG - D'importantes précipitations, accompagnées d'orages, touchent de nouveau le Grand-Duché, ce lundi. De gros bouchons se sont formés, l'A13 et l'A3 sont inondées.

L'Automobile club Luxembourg (ACL) conseille d'éviter absolument l'A3 et l'A6 et de prendre l'A4 pour se diriger de la capitale vers le sud et la France. D'importants embouteillages se sont en effet formés, l'autoroute vers la France étant inondée entre la Croix de Gasperich et l'aire de Berchem. Aucune des deux voies de circulation n'est praticable, selon l'ACL. La sortie Livange de l'A3 est également sous les eaux.

Le trafic est également perturbé sur l'A13 entre Bascharage et Ehlerange et la sortie Schengen est fermée en raison des inondations. Celles-ci sont survenues en raison de violentes averses qui ont frappé le sud du Luxembourg, lundi après-midi. Vers 14h, MeteoLux avait d'ailleurs relevé le niveau de vigilance, en émettant une alerte orange pour tout le pays, de 16h à 20h. De forts orages avec d'éventuelles chutes de grêle et de très fortes rafales de vent sont encore attendus jusqu'en début de soirée.

Du côté des précipitations, des trombes d'eau doivent encore s'abattre sur le pays. Jusqu'à mardi matin, des cumuls de pluie de 30 à 40 litres par mètre carré sont attendus, soit l'équivalent d'environ 15 jours de pluie en 24 heures. Mardi, la pluie sera encore de la partie dans la matinée. Les averses devraient ensuite se calmer au cours de l'après-midi. Le temps restera ensuite beaucoup plus sec les jours suivants, avec toutefois, une chute significative des températures.

À noter aussi qu'en plus des autoroutes, le CR178 entre Limpach et Soleuvre est aussi sous les eaux, rapporte l'ACL. À Esch-sur-Alzette, c'est le parking longue durée Raemerech qui est inondé et fermé. La rue Principale de Grass est quant à elle à éviter en direction de la Belgique. À Differdange, la nouvelle rocade inaugurée en octobre dernier a été littéralement noyée par l'averse. La route entre Bettembourg et Peppange est, elle, fermée, tout comme le CR157 entre Crauthem et Hellange.

En France, les départements de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, et de Moselle ont été placés lundi matin en vigilance orange par Météo-France en raison des risques d'orages et d'inondations. Du côté belge, les services météo appellent aussi à la vigilance dans la province de Luxembourg.

(L'essentiel)

Pas de demi-tour sur l'autoroute! La police a constaté ce lundi que plusieurs automobilistes ont tenté d'éviter le bouchon sur l'A3 en faisant demi-tour sur l'autoroute. Les autorités rappellent que c'est non seulement extrêmement dangereux, mais aussi strictement interdit. En outre, dans une telle situation, les automobilistes doivent laisser un couloir entre les deux voies pour permettre aux secours de passer.