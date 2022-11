Royaume-Uni : Des boules de Noël géantes sèment la panique dans les rues de Londres

L'artiste Tom Shannon, qui a imaginé et conçu des boules de Noël géantes à Londres, se souviendra certainement longtemps de la mésaventure qui est arrivée à ses décorations imposantes. Lundi, sous l'effet d'un vent violent, ses boules argentées situées à St Giles Square se sont décrochées et ont foncé à toute vitesse dans le quartier de Tottenham Court Road.

Sur une vidéo publiée par le quotidien britannique The Telegraph, on peut voir des véhicules esquiver les boules géantes emportées par le vent. Les services météorologiques avaient mis en garde la population contre les vents forts et les pluies diluviennes qui risquaient de s'abattre sur le Royaume-Uni.