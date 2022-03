Mesures contrebalancées : Des bourses et des prêts étudiants plus importants

LUXEMBOURG - Les étudiants pourraient obtenir jusqu'à

16 700 euros par an, selon le projet de loi adopté par le gouvernement.

Pour contrebalancer la suppression annoncée des allocations familiales, Luc Frieden, le ministre des Finances, avait parlé de faire passer les bourses et les prêts étudiants, qui sont de 3 900 euros par année d'étude chacun, à 6 000 chacun. Le projet de loi a été adopté par le gouvernement.

«Cette démarche doit donner aux étudiants plus d'indépendance financière vis-à-vis de leurs parents», fait valoir le gouvernement, car «pour le calcul de la pondération entre la bourse et le prêt, ce n’est plus le revenu des parents qui est pris en compte mais celui de l’étudiant».