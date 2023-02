Pernod Ricard : Des bouteilles d'alcool toujours plus chères pour avaler la hausse des coûts

Pernod Ricard a annoncé jeudi qu'il allait continuer à augmenter les prix de ses bouteilles de spiritueux pour compenser la hausse «à deux chiffres» de ses coûts de production et préserver sa marge.

Le PDG du numéro deux mondial des spiritueux, Alexandre Ricard, a salué dans un communiqué «une très bonne performance» au premier semestre de l'exercice décalé 2022-2023. Le bénéfice net de la maison mère du whisky Jameson, de la vodka Absolut et du cognac Martell atteint quasiment 1,8 milliard d'euros entre juillet et décembre 2022 (+29%). Sur la même période, le chiffre d'affaires est en hausse de 19%, à 7,1 milliards d'euros. Pendant le seul deuxième trimestre, l'activité a progressé de 17% à 3,8 milliards d'euros, faisant légèrement mieux que les prévisions des analystes interrogés par Bloomberg.

Verre, céréales, alcool neutre et logistique en hausse

«Les coûtants sont très élevés sur ce premier semestre, en particulier sur le verre, les céréales, l'alcool neutre et la logistique», a déclaré à l'AFP la directrice financière du groupe, Hélène de Tissot, évoquant une «inflation à deux chiffres». La production étant essentiellement réalisée en Europe, le transport par bateau des bouteilles vers l'Asie et les États-Unis est un important poste de dépenses pour le groupe.

Activité ralentie en Chine

L'activité a toutefois ralenti en Chine: la levée de l'essentiel des restrictions sanitaires contre le Covid-19 en décembre s'est traduite par une explosion des contaminations dans le pays, pénalisant les ventes à une période habituellement très soutenue, avec le Nouvel an chinois. «Les consommateurs n'étaient pas dehors, il y avait beaucoup de congés maladie dans les entreprises. On a eu un Chinese New year mitigé», rapporte Mme de Tissot. «On est très optimistes sur le rebond de la Chine, la question c'est à quelle vitesse», poursuit-elle.