Macabre découverte en Belgique: Des bras et des jambes découverts dans un frigo flottant près de Liège

Macabre découverte ce mardi au niveau d'Hermalle-sous-Argenteau, sur la commune d'Oupeye, au nord de Liège: un témoin, surpris par la présence d'un frigo qui flottait sur la canal Albert, s'est approché et a constaté qu'une forte odeur s'en échappait. Il a alors alerté la police qui a ouvert le frigo et découvert des bras et des jambes, a indiqué mercredi, le parquet de Liège, confirmant une information de nos confrères de Sudinfo.