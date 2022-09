Au Luxembourg : Des bus en plus à la place des trains dans le nord

Un éboulement de roches s'est produit le 27 août dernier, lors de travaux de maintenance sous le tunnel de Schieburg, entre Kautenbach et Wilwerwiltz, dans le nord du Grand-Duché. S'il n'a pas fait de blessé, cet incident empêche les trains de passer. Et le tronçon concerné ne sera pas remis en service avant le 11 décembre prochain .

En attendant, les CFL ont mis des bus de substitution sur les routes. Une offre qui sera adaptée dès lundi, pour répondre aux besoins des communes concernées, avec qui les CFL ont discuté. En conséquence, dès ce lundi, des bus directs circuleront, dans les deux sens, entre Clervaux et Ettelbruck. Un bus par heure roulera et mettra environ 42 minutes pour faire le trajet.

Une ligne RGTR temporaire

Un autre bus circulera une fois par heure entre Clervaux et Kautenbach, là encore dans les deux sens, et desservira au passage les arrêts Drauffelt et Wilwerwiltz. Il lui faudra environ 34 minutes pour effectuer le parcours. Des détails sur ces bus de substitution seront disponibles dès samedi sur le site Internet et l'application des CFL.

Les lignes de bus RGTR sont aussi mises à contribution, avec notamment un renforcement de la ligne 174 Troisvierges-Hosingen. Un bus par heure en plus sera mis en service, qui roulera vers le sud aux heures de pointe du matin, et vers le nord aux heures de pointe du soir. En outre, une ligne temporaire Clervaux-Ettelbruck est mise en place, et circulera deux fois par heure et par sens aux heures de pointe, et une fois hors des heures de pointe.