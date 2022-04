Sécurité au Luxembourg - Des cabines sécurisées vont équiper les bus

Le LCGB dénonce la récurrence et la violence des agressions dont sont victimes les chauffeurs de bus. Il en a recensé six depuis le 9 octobre, la dernière datant du 29 mars, dans la capitale. «La violence monte d’un cran, un chauffeur a même été mordu récemment. Cela devient de la barbarie», indique Paul Glouchitski, secrétaire syndical, joint par <i>L’essentiel</i>. Il estime que les cabines «pourront rassurer les chauffeurs et dissuader les fauteurs de trouble».