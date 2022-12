En manque d'idées?: Des cadeaux faits maison qui plaisent à coup sûr

Voici trois idées de cadeaux faits maison qui feront plaisir. Unsplash Kira auf der Heide

Lorsque nous étions enfants, on nous a inculqué qu’un cadeau fait maison n’avait pas forcément besoin d’être beau, tant qu’il venait du cœur. Mais il est possible de fabriquer des cadeaux qui soient visuellement plaisants. Suivez le guide avec ces trois propositions.

Collier en perles

Dans la mode, les dernières saisons ont vu les personnes branchées porter des colliers de perles fantaisie autour du cou. Bonne nouvelle, cette tendance se poursuit: on peut ainsi voir ces bijoux dans les prochaines collections printemps-été de Chanel, Givenchy, Dior ou Jil Sander. Celles qui ont l’habitude de créer des colliers depuis le jardin d’enfants le savent, c’est assez facile. Le secret d’une version adulte stylée réside dans le choix des couleurs.

Vous avez besoin de:

Perles colorées

Perles d’eau douce

Fil métallique recouvert de plastique

Perles à écraser

Pince coupante pour fil

Pince à bec effilé

Fermeture

Marche à suivre:

Déterminez la bonne longueur de fil et ajoutez deux centimètres de chaque côté pour pouvoir poser le fermoir sans difficulté. Pour les femmes, la longueur standard des chaînes courtes se situe entre 42 et 45 centimètres, pour les hommes entre 50 et 55 centimètres.

Pour fixer le fermoir, il faut prendre chaque partie et l’attacher à l’extrémité du fil à l’aide de la perle à écraser. Pour ce faire, formez une boucle avec le fil de fer, dans laquelle se placera le fermoir. La perle à écraser ferme en quelque sorte la boucle. Coupez le fil qui dépasse avec des ciseaux.

Maintenant, enfilez vos perles comme bon vous semble. Enfin, répétez l’étape avec l’autre extrémité du fil de fer et le fermoir.

Bee wraps

Ce n’est pas un scoop: nous devrions réduire notre consommation de plastique. Heureusement, il existe déjà des alternatives intelligentes pour de nombreuses situations de la vie quotidienne. Les sacs ou films en plastique peuvent être remplacés idéalement par un tissu recouvert de cire d’abeille pour emballer un sandwich ou un yogourt entamé. Après l’avoir utilisé, il suffit de le rincer à l’eau froide et de le réutiliser.

Vous avez besoin de:

Chutes de tissu

De la cire d’abeille sous forme de pastilles (pour 30 x 30 centimètres, environ 15 grammes)

Ciseaux à cranter ou ciseaux à onduler (le résultat s’effiloche ainsi moins vite)

Papier sulfurisé

Plaque de cuisson

Four

Marche à suivre:

Avant de commencer, il est préférable de laver et repasser le tissu pour qu’il soit bien lisse et de découper des carrés de tissu (30 x 30 cm) à l’aide de ciseaux.

Placez ensuite le tissu sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et répartissez la cire d’abeille sur le tissu à intervalles réguliers, puis placez la plaque dans le four et laisse fondre la cire d’abeille à 85 °C pendant environ 5 minutes.

Après le temps indiqué, retirez la plaque du four et laissez refroidir la toile avec la cire d’abeille.

Plaques de chocolat

Qui n’aime pas le chocolat? Voici justement un classique qui a fait ses preuves parmi les cadeaux. Les plaques de chocolat aromatisé sont parfaites comme petit cadeau d’invité et peuvent-être réalisées avec succès, même si on a une créativité limitée.

Vous avez besoin de:

Plaque de cuisson

Papier sulfurisé

Cuillère

Huit tablettes de chocolat (selon vos goûts)

Des garnitures au choix (par exemple des vermicelles en sucre colorés, des fleurs comestibles, des petits bretzels salés, des morceaux de caramel, des fruits secs ou des oursons en gomme).

Marche à suivre:

Posez un morceau de papier sulfurisé sur la plaque et répartissez dessus les tablettes de chocolat. Placez la plaque au four et laissez fondre le chocolat pendant environ 20 minutes à 50 °C.

Lorsque le chocolat est fondu, sortez la plaque du four et dessinez des motifs dans le chocolat à l’aide d’une cuillère et décorez-le selon vos envies.