Vol à Rotterdam : Des cambrioleurs dérobent sept toiles de maîtres

Plusieurs tableaux, dont des œuvres de Picasso, Matisse, Monet et Gauguin, ont été volés dans la nuit de lundi à mardi, au musée Kunsthal de Rotterdam, a annoncé mardi la police néerlandaise.

«Mardi matin, sept œuvres d'art ont été dérobées au musée Kunsthal, à Rotterdam. En accord avec les propriétaires, la police peut maintenant publier leurs photos», selon un communiqué accompagné des photos des toiles. Dans un premier temps, la police avait refusé d'identifier les tableaux. Les œuvres sont la «Tête d'Arlequin» de Pablo Picasso, «La Liseuse en Blanc et Jaune» d'Henri Matisse, le «Waterloo Bridge» et le «Charing Cross Bridge» de Londres signés Claude Monet et «Femme devant une fenêtre ouverte, dite la fiancée» de Paul Gauguin. Dans le butin se trouvent également «Autoportrait de Meyer de Haan» et «Woman with Eyes Closed» (femme aux yeux clos) de Lucian Freud.