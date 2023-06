Initiative au Luxembourg: Dans cette commune, des bars proposent de l'eau du robinet

François Sauber et Jessie Thill promeuvent la consommation d'eau du robinet.

«Les clients ont désormais le choix, qu’ils n’avaient pas avant», se réjouit François Sauber (CSV), bourgmestre de Walferdange. Depuis le 9 juin, cinq bars et restaurants de la commune proposent de l’eau du robinet, en plus de l’eau minérale, dans le cadre du projet «Klima-Karaff», initié par la Klima Team de Walferdange. La commune a acheté et distribué 250 carafes, pour un coût de 2 125 euros.