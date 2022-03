Rencontres : Des carrières bien encadrées

METZ - Une trentaine d'entreprises lorraines et luxembourgeoises donnent rendez-vous aux managers

et jeunes diplômés, mercredi.

«Le salon Cadres& Co est une photographie du marché de l'emploi actuel au Grand-Duché et en Lorraine», explique Thierry Rouchon, responsable de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) en Lorraine qui organise l'événement. Une trentaine d'entreprises des secteurs de la distribution, de l'immobilier et du secteur financier et de l'assurance seront présentes pour recruter.