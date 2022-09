Manifestations : Des célébrités et des journalistes dans le collimateur en Iran

Ligne rouge

28 arrestations

«Violence impitoyable»

Amnesty International a critiqué les «pratiques généralisées de recours illégal à la force et la violence impitoyable des forces de sécurité» en Iran. L’ONG a cité le recours à des balles réelles et boules de métal, des passages à tabac et violences sexuelles à l’encontre des femmes, le tout «sous couvert de perturbations continues et délibérées de l’Internet et de la téléphonie mobile». «Des dizaines de personnes, parmi lesquelles des enfants, ont été tuées et des centaines blessées», a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale de l’ONG. Dans ce contexte, la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a indiqué sur Twitter que son pays réclamait des sanctions de l’Union européenne contre «ceux qui en Iran battent les femmes à mort et abattent les manifestants au nom de la religion».