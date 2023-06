Des centaines de fans de Séville ont confondu Budapest et Bucarest

«Nous partîmes cinq cents; mais par un prompt renfort - Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port». Pierre Corneille ne parlait à l'époque pas de supporters de foot. Mais il est possible que même lui ait rigolé de la mésaventure vécue par des supporters du FC Séville, qui partirent à 300 et qui n'ont jamais pu voir la finale de la Ligue Europa, mercredi soir. Et pour cause...