Des centaines de milliers d'Afghans fuient le Pakistan

Des centaines de milliers d’Afghans en situation irrégulière au Pakistan fuyaient le pays mercredi, à l’expiration d’un ultimatum fixé par le gouvernement. Ce dernier a donné jusqu’à ce mercredi aux sans-papiers afghans vivant sur son sol, dont il estime le nombre à 1,7 million, pour en partir volontairement, sans quoi ils seront arrêtés et expulsés.

«Nous n’avons rien là-bas»

Des millions d’Afghans ont afflué au Pakistan au cours de décennies de guerre, en faisant l’un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. La population pakistanaise, qui considère souvent que ces réfugiés représentent un fardeau pour les infrastructures et les finances du pays, semble majoritairement soutenir l’initiative, selon les observateurs. Mais pour certains de ces migrants, qui vivent depuis des décennies au Pakistan ou y sont nés, et ignorent tout de l’Afghanistan, l’avenir dans leur nouveau pays est bien incertain.