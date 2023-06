Des centaines de personnes aux obsèques de l'infirmière poignardée

La famille de Carène Mezino avait invité, dans l'avis de décès, «les personnes de la fonction publique» à venir «dans leur tenue de fonction», «afin de souligner leur engagement». «Carène est morte en tenue de service», a souligné le président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Reims, Eric de Moulins-Beaufort. Et «c’est parce qu’elle était en tenue de service qu’elle est morte».

L'infirmière a été attaquée au couteau le 22 mai au sein même du CHU par un homme de 59 ans, schizophrène et paranoïaque, qui a aussi blessé une secrétaire médicale. Ce Rémois célibataire et sans profession, mis en examen pour «assassinat» et «tentative d'assassinat», avait expliqué vouloir «se venger» du «personnel hospitalier». Suivi depuis 1985, régulièrement hospitalisé et placé sous «curatelle renforcée», cet homme est soumis à un traitement médicamenteux quotidien.