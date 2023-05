Dans les Vosges: Des centaines de personnes rendent hommage à Rose, tuée mardi

Le suspect placé en centre éducatif fermé pendant 12 mois

«C'était une petite fille que je connaissais très bien, elle vivait dans mon quartier, je la voyais tous les jours», a témoigné Angélique Maronneau, âgée de 47 ans, les larmes aux yeux. «Ça a été très très dur, et ça l'est encore, on est marqués. C'était une petite fille souriante, qui allait vers les gens». «Il y a de la tension, il y a de la colère, on se pose des questions», a-t-elle complété, en référence au parcours du suspect, interpellé mardi soir.