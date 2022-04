Evénement au Luxembourg: Des centaines de voisins vont enfin pouvoir se retrouver

«Le vendredi 20 mai, ce ne sera pas la Fête des amis, mais bien celle des voisins. L’idée est d’inviter des gens que vous ne connaissez pas ou peu», rappelaient mercredi matin les membres de l’Association luxembourgeoise des solidarités de proximité (ALSP) et ses nouveaux partenaires (ASTI, CELL et la Maison des associations). Après deux ans de pause due au Covid, la Fête des voisins, célébrée par des centaines d’habitants, est de retour. Au moins 44 communes participeront (celles qui souhaitent encore s’inscrire peuvent contacter sans trop tarder l’ALSP).

En tant qu’habitant d’une commune participante, je veux organiser ma Fête des voisins, comment je procède? «C’est simple, avance Marc Piron, président de l’ALSP. Vous décidez d’un lieu: hall d’entrée, jardin, cour, trottoir… De qui amène quoi à manger. Et vous vous signalez auprès de votre commune. Elle installera barrières et banderoles, si vous choisissez un espace public, et fournira tables, bancs et cartons d’invitation à distribuer à vos voisins». Les ballons et tee-shirts des éditions précédentes ont été abandonnés, «pour des raisons écologiques».