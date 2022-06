Au Luxembourg : Des centaines d’euros sortis de nulle part sur vos factures

LUXEMBOURG – Les plaintes liées à des «SMS premium» non désirés sont nombreuses.

«Pour vous désinscrire du service vous devez envoyer «STOP» aux numéros d’où émanent les SMS. Sinon ils continueront à vous vendre des sonneries et des jeux dont le montant sera prélevé directement sur votre facture de téléphone, commente, notre GSM en main, un vendeur dans un shop d’un des trois opérateurs téléphoniques du pays. Moi-même, j’y ai perdu 15 euros», ajoute-t-il désolé.

Le double des demandes par rapport à 2021

«En 2022, le nombre de demandes clients en lien avec des services SMS Premium a plus que doublé par rapport à la même période de l’année 2021, indique POST Telecom, un des trois opérateurs de téléphonie du pays auprès d’Orange et Tango. Si un client constate une incohérence sur sa facture, il peut nous contacter. Chaque dossier est analysé par le service client de POST auprès du fournisseur de service SMS premium et, dans le cas où la procédure de double accord n’a pas été respectée par le fournisseur de service, le client est remboursé. La moyenne des remboursements effectués en 2022 est de 50 euros».