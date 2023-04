Des «chansons inédites» volées chez Christine and the Queens

Le domicile parisien de l'artiste Christine and The Queens a été cambriolé dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Journal du Dimanche. Une enquête pour effraction a été confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne, selon la source proche du dossier, qui a précisé que des bijoux et des ordinateurs avaient été dérobés.