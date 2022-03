Rapport 2013 : Des chantiers encore nombreux pour l'ORK

LUXEMBOURG - Réforme du droit des enfants, améliorations des dispositifs existants et recommandations figurent dans le rapport annuel de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (ORK).

Pour son premier rapport à la tête de l'ORK, René Schlechter a balayé un large éventail des problématiques liées à l'enfance au Luxembourg. Un inventaire qui a ainsi abouti à la constitution de 96 nouveaux dossiers qui concernent 154 enfants, entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013. Un nombre de dossiers en baisse par rapport aux années précédentes et qui concernent au premier chef les placements (28 cas), les problèmes liés à des divorces (26), les enfants de migrants (22), les problèmes liés à l'école (16) et enfin la violence domestique (10).