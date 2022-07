En Pologne : Des chars russes en plein centre de Varsovie

Deux blindés russes capturés par l’armée ukrainienne font partie d’une exposition en plein air promouvant la défense de la liberté et la démocratie.

Sur la place touristique du château de Varsovie trônent deux chars cabossés et calcinés, flanqués d’écriteaux. On aurait pu penser à des pièces de musée s’il n’y avait eu des traces d’herbe et de boue sur leurs chenilles. Ces deux blindés russes, un T-72 et un obusier 2S-19, ont été mis hors de combat par l’armée ukrainienne, respectivement près de Kiev et de Kharkiv, peu de temps après le début de l’invasion russe en février.