Faits divers au Luxembourg : Des chauffeurs ivres rattrapés par la patrouille

LUXEMBOURG – Cinq automobilistes en état d'ébriété ont été interpellés par la police, ce week-end. Ils se sont vu confisquer leur permis de conduire.

La police grand-ducale a mené une opération de contrôle de l'alcoolémie, dans la nuit de samedi à dimanche. Les forces de l'ordre étaient déployées à Hesperange (rue de Gasperich, de 23h à minuit) et à Luxembourg (rue de Rollingergrund de 1h à 2h et rue des Aubépines de 3h à 4h). Au total, 119 automobilistes ont été soumis à l’examen sommaire de l’haleine, même en absence de tout indice grave. Dans huit cas, l’examen s’est relevé positif et des procès-verbaux ont été dressés. Un permis de conduire a été retiré sur place.