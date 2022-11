Shift Moonwalkers : Des chaussures pour marcher à 11 km/h

Xunjie Zhang, CEO et fondateur de Shift Robotics qui présente les Moonwalkers, s’est donné comme mission de révolutionner la marche. Il estime que notre forme basique de marche n’a pas changé depuis 6 millions d’années et qu’il est temps d’apporter de la vitesse à notre mode premier de déplacement.

«Chaussures les plus rapides du monde»

Les futurs clients semblent conquis par ces rollers d’un nouveau genre, qui s’attachent à tout type de chaussures et que leur créateur qualifie de «chaussures les plus rapides du monde». Elles sont affublées d’une autonomie estimée entre 8 et 11 kilomètres, permettant de dérouler une marche naturelle en l’accélérant comme si on était sur un tapis roulant jusqu’à 11 km/h suivant la vitesse de la marche de l’utilisateur.