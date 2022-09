Pénurie d’électricité: Des chefs cuisinent au micro-ondes pour économiser de l’énergie

Utilisé principalement pour réchauffer ou dégeler des aliments, le micro-ondes peut également servir à cuisiner. Autre avantage, il permet aussi réduire la consommation d’énergie . Contrairement à un four, le micro-ondes consomme peu et sur un laps de temps très court.

Cuire des légumes

Ben Tish, chef londonien, met des légumes verts dans un bol avec un mélange d’eau, de jus de citron, du sel et du poivre, de l’ail et une rasade d’huile d’olive. «Faites cuire jusqu’à ce que ça ressemble à des légumes braisés à la poêle.»

Cuisiner des pommes de terre

Selon Jonny Marsh, chef qui partage ses recettes avec ses abonnés sur Instagram, cuire une pomme de terre au micro-ondes prend 10 minutes contre 90 avec un four classique. Theo Michaels, chef et présentateur télé, réussit même un hachis parmentier: de la purée à la viande!

Préparer des œufs

Réaliser des gâteaux

Ce ne sera pas de la pâtisserie raffinée, mais faire un gâteau au micro-ondes, c’est tout à fait possible. Selon Melissa Thompson, chroniqueuse culinaire à la BBC, les recettes sont simples parce qu’elles nécessitent peu d’ingrédients: «De la farine, du beurre, du sucre, des œufs, du chocolat. Il suffit de mélanger, de mettre au micro-ondes pendant deux minutes et vous obtiendrez un cake», explique-t-elle au «Guardian» Et pas besoin de moule, ces gâteaux peuvent être réalisés et servis dans des tasses.