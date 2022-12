Vietnam : Des chiens en balade à travers Hanoï contre la culture de la viande canine

«Un mets raffiné»

«Ce serait dramatique s’ils étaient envoyés à l’abattoir. Je ne pourrais vraiment pas le supporter», explique Nguyen Thi Kim Quy à l’AFP. «Manger de la viande de chien ou de chat, pour moi, c’est un crime». Selon elle, la culture change lentement et de plus en plus de Vietnamiens adoptent des chiens comme animaux de compagnie. «Je pense que les habitants de Hanoï ont de plus en plus de sympathie pour les animaux de compagnie, et se détournent de leur habitude de considérer la viande de chien comme un mets délicat», estime-t-elle.