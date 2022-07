Prison au Luxembourg: Les chiens, un «pas de géant» dans la saisie de drogue

«Les chiens ont déjà détecté à six reprises de la drogue en prison, dans le cadre de tests à Schrassig et à Givenich, explique Serge Legil. Avec ce nouveau service, nous allons augmenter les saisies de manière considérable». Pour rappel, les moyens de détection de stupéfiants dans les prisons consistaient en des fouilles des détenus et des cellules, des caméras de surveillance, un détecteur chimique et des contrôles d'urine.