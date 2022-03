Au Royaume-Uni : Des chiens vont manifester contre le Brexit

Un «Ouaferendum» se déroulera dimanche, à Londres, devant le Parlement, où quelques milliers de chiens (et leurs maîtres) doivent manifester leur opposition à la sortie du Royaume-Uni de l'UE et réclamer un second référendum. «Nous voulons créer le plus grand aboiement du monde», a expliqué dans un communiqué l'auteur de l'initiative, Daniel Elkan, capitalisant sur l'amour immodéré des Britanniques pour leurs animaux domestiques, afin de tenter de bloquer le Brexit.