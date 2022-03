Coronavirus au Luxembourg : Des chiffres-clefs pour les personnes âgées

LUXEMBOURG - Sur un total de 89 décès en raison du Covid-19 à ce jour au Grand-Duché, 29 personnes âgées ont perdu la vie dans une structure d'accueil.

«Au Luxembourg, nous comptons 5 765 résidents dans les maisons de soins et de santé», a précisé, ce mardi après-midi, Corine Cahen, la ministre de la Famille. «90 cas de Covid-19 positifs ont été détectés et 41 personnes ont été guéries. Nous avons malheureusement dû déplorer le décès de 29 personnes». Si l'on divise les 90 cas positifs sur le nombre total de résidents au Grand-Duché, on compte donc 1,6% de cas positifs dans les structures pour personnes âgées. Sur le même nombre, 0,5% des résidents sont donc décédés du Covid-19.

Des chiffres confirmés lors de la même conférence de presse par le président de la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins (COPAS) Marc Fischbach. «Quand on regarde les chiffres et quand on compare avec les autres pays, les gestionnaires des maisons ont pris toutes les mesures nécessaires», s'est-il félicité. «Au Luxembourg, 1,57% de résidents ont été testés Covid-19 positifs, c'est largement inférieur par rapport aux taux de l'étranger».