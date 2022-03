Des chihuahuas lui rendent la vie impossible

Une avocate de New York a porté plainte contre son voisin, maître de deux chihuahuas. Elle ne supporte plus les aboiements et réclame un demi-million de dollars de dédommagement.

Les deux chihuahuas habitent un étage en dessous de l'avocate new-yorkaise. (dr)

Ils ont eu raison de sa santé, a affirmé cette avocate, selon les magazines people Daily News et New York Post. Paulette Taylor, 62 ans, a affirmé que "les jappements, gémissements, aboiements, couinements" des deux chiens qui vivent à l'étage en dessous l'ont rendue malade.

La plaignante demande 500 000 dollars (395 000 euros) de dommages et intérêts. À l'origine de ses soucis: les chihuahuas, qui, paraît-il, "aboient de façon agressive, continue et incessante".

Cette affaire n'est pas la seule de la semaine impliquant des chiens. Un juge a décidé mercredi que la fortune que la milliardaire Leona Helmsley avait léguée à sa mort à sa chienne Trouble et aux organisations caritatives pour chiens pouvait être utilisée pour aider d'autres associations humanitaires. Nos amis les animaux, mais enfin pas toujours...