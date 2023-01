Insolite au Luxembourg: «Des Chinois et des Indiens viennent voir mes dessins de Tintin»

C’est une véritable éclaircie dans la grisaille! Et ça tombe bien, car la seule ambition de Christian Lutgen est de «rendre les gens heureux avec ses peintures». Les multiples fresques de sa façade ont transformé sa demeure en «Maison de Tintin» et c’est même devenu une des attractions touristiques de la commune de Walferdange.

«Certaines personnes n'hésitent pas à venir regarder ma maison, deux à trois fois par semaine», nous indique Raymond Lutgen, artiste-peintre de Bereldange. «Recevoir autant de visites, ça me donne de l'énergie pour continuer, restaurer et proposer de nouvelles choses. Nous sommes situés au numéro 71, Cité Grand-Duc Jean, tout près de l'Alzette, et de la piste cyclable, et nous recevons également beaucoup de touristes du monde entier. Même des Chinois et des Indiens se déplacent jusque chez moi».