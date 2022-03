Culture au Luxembourg – Des cinéastes en herbe récompensés pour leur talent

Le cinéma attire toujours les jeunes, comme le prouve le concours Crème fraîche, dont la remise des prix a eu lieu samedi au Kinepolis Kirchberg, dans le cadre du Luxembourg city film festival. Des équipes de jeunes, parfois d’enfants, ont d’abord présenté leurs clips de 60 secondes, élaborés grâce au soutien du Centre national audiovisuel (CNA) et du Syndicat national de la jeunesse (SNJ). Cette année, la consigne était de réaliser des productions sous la thématique contemporaine «le regard derrière le masque». Dans les 10 clips sélectionnés, les jeunes ont fait preuve d’originalité et de créativité, ont signalé les organisateurs. Le jury, composé du public, a récompensé une équipe auteure d’«Iwwerfall» (braquage).

Dans la catégorie «Zenario», le trophée est revenu à Benjamin Coles, un Britannique de 30 ans. «C’est fantastique, incroyable d’avoir reçu ce prix», a réagi l’intéressé après la cérémonie. L’ancien élève de l’Ecole européenne a quelque peu inspiré de sa propre expérience pour écrire son scénario, «mais pas de manière directe non plus». L’un des thèmes abordés est celui du multilinguisme, le jeune homme étant parti du constat que «l’école européenne est très particulière, car les élèves apprennent très peu de la langue et de la culture du Luxembourg». Il a voulu montrer comment des gens pouvaient évoluer dans un pays sans maîtriser les coutumes de la population autochtone.

Deux jeunes «de 17-18 ans vont se heurter à la barrière linguistique» dans leurs péripéties. S’ensuivent quelques rebondissements puis «une discussion entre deux personnages qui représentent l’ancien et le Luxembourg actuel». En tant que vainqueur du concours Crème fraîche, Benjamin Coles aura l’honneur de voir son film réalisé. Le film sera présenté à la cérémonie l’an prochain, comme a été présenté samedi «Nice not to meet you», brillant court-métrage sur les relations humaines au travail, scénarisé par Haris Hodzic.