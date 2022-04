Bruce Willis malade : Des cinéastes racontent ses derniers tournages compliqués

Perte de mémoire, textes raccourcis, tir accidentel,… Les dernières années de tournage de Bruce Willis ont été difficiles d'après les cinéastes avec qui il a travaillé. Des troubles sont apparus progressivement.

Ils citent notamment des moments durant lesquels Bruce Willis semblait désorienté et peinait à se rappeler ses lignes de dialogue, quand bien même son entourage demandait à ce que son texte soit réduit au maximum pour ses prestations.

Le réalisateur Mike Burns, qui a dirigé «Course contre la mort», sorti en 2021, dit s'être rapidement aperçu que l'artiste avait des soucis de santé. «Après le premier jour de travail avec Bruce, j'ai pu me rendre compte personnellement qu'il y avait un gros problème et j'ai compris pourquoi on m'avait demandé de raccourcir son texte», a-t-il dit au quotidien américain.