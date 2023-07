Des combattants de Wagner seraient arrivés en Centrafrique

«Assurer la sécurité»

Statut du groupe incertain

Le statut de la société paramilitaire privée et la poursuite de ses opérations sont incertains depuis sa mutinerie avortée en Russie les 23 et 24 juin. Mais ses interventions à l’étranger, en particulier en Syrie et dans plusieurs pays africains (Soudan, Centrafrique, Mali) n’ont jusqu’à présent pas été publiquement remises en cause. Dès l’annonce de la fin de la mutinerie, Bangui avait affirmé que les activités de Wagner allaient «continuer».