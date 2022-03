Elections législatives – Des commerçants et des journalistes en politique

Élections législatives : Des commerçants et des journalistes en politique

LUXEMBOURG - Les premiers noms des listes pour les élections filtrent. Des personnalités vont s'impliquer dans la campagne électorale.

Au DP, autre parti de l'opposition, Joëlle Hengen (journaliste pour la télé RTL) et Corinne Cahen (ancienne présidente de l'Union des commerçants de la ville de Luxembourg) viennent garnir les rangs des candidats libéraux à une place de député dans le Centre. Au CSV, le journaliste de la radio RTL, Frank Kuffer, fait partie des neuf candidats chrétiens-sociaux pour le Nord. Les listes définitives du CSV seront dévoilées ce samedi, lors de la convention pour les élections.

Pour le LSAP, on sait déjà que Lucien Lux, chef de fraction parlementaire, viendra épauler Étienne Schneider dans le Centre alors qu'il y a quatre ans il était présent sur la liste du Sud. Jean-Claude Bintz, directeur de la société de conseil et d'investissement Lakehouse, figure aussi sur la liste ainsi que la journaliste de la radio RTL, Francine Closener. Ben Fayot (député) et Mady Delvaux-Stehres (ministre de l'Éducation nationale) se retirent. Les autres listes ne sont pas finalisées.