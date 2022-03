Alerte santé : Des compléments alimentaires dangereux

LUXEMBOURG - Le ministère de la Santé recommande de ne pas consommer les compléments alimentaires «OxyElite Pro» et «Versa-1» en raison de risques d'hépatites.

«OxyElite Pro» et «Versa-1» sont deux compléments alimentaires prisés par les sportifs pour augmenter leur énergie et perdre du poids. Or, on apprend ce mercredi qu'ils pourraient être associés à une épidémie d’hépatites outre-Atlantique. La FDA (Food and Drug Administration) a ainsi répertorié 56 cas d’hépatite aiguë aux États-Unis. 22 personnes ont été hospitalisées, 2 ont subi une transplantation du foie et une personne est décédée.