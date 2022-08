France/Grand Est: Des «comportements totalement inadmissibles» sur les autoroutes lorraines

Quatre mois de prison avec sursis, des dommages et intérêts et une amende. Voilà la sanction infligée à un chauffeur routier qui avait fauché un agent de la Direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est) sur l'autoroute A31, en Meurthe-et-Moselle. Le 14 avril 2020, entre Metz et Nancy, le camion roulait sur la bande d'arrêt d'urgence quand un accident est survenu avec cet agent qui était alors à la recherche d'un début d'incendie après un signalement de fumée. Par miracle, l'homme n'avait été que blessé au genou par un éclat de verre, mais le chauffeur a été identifié et jugé en début d'année 2022.