Étude européenne: Des composés chimiques dangereux découverts dans la bière, le cacao et la charcuterie

«D'après les études sur les animaux, nous avons considéré l'incidence des tumeurs du foie chez les rongeurs comme l'effet le plus critique sur la santé», ajoute M. Schrenk. Des nitrosamines ont notamment été trouvées dans différents types de denrées alimentaires, comme des produits de charcuterie et de salaison, du poisson transformé, du cacao, de la bière et d'autres boissons alcoolisées. Le groupe alimentaire le plus important qui contribue à l'exposition aux nitrosamines est la viande et les produits à base de viande, explique l'étude.