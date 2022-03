Apple mal en point? : Des comptes iTunes victimes de piratage

Des nombreux utilisateurs de la boutique en ligne d'Apple se sont plaints d'avoir vu leurs comptes piratés le week-end dernier à cause d'un développeur vietnamien.

De nombreux utilisateurs américains ont remarqué qu'une forte somme avait été prélevée sur leur compte. dr

Le développeur vietnamien Thuat Nguyen a réussi l'exploit de pirater des comptes iTunes d'utilisateurs pour y acheter ses propres applications vendues dans l'App Store d'Apple, a révélé le site The Next Web. Ainsi, 18 livres numériques édités par le pirate ont réussi à se hisser dans le classement des 25 livres numériques les plus populaires de la boutique en ligne.

De nombreux utilisateurs américains, qui ont remarqué qu'une somme variant entre 100 et 1400 dollars avait été prélevée sur leur compte iTunes pour l'achat d'applications dont ils n'avaient pas fait l'acquisition, ont commencé à signaler le problème sur le réseau Twitter et dans les commentaires des applications en question. Et si le problème semblait dans un premier temps limité au territoire américain, d'autres signalements, notamment en Grande-Bretagne, ont montré le contraire.

La façon dont le piratage a été rendu possible reste pour l'heure obscure et peu d'informations concernant l'auteur de l'exploit sont connues, le lien de la société indiqué dans la description des applications redirigeant notamment vers une page web vide. Les livres numériques incriminés ont cependant depuis été retirés d'iTunes et par mesure de précaution, Apple conseille à ses clients de changer de mot de passe.