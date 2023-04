Des conducteurs de Tesla filmés dans des situations sensibles

Des salariés ont accédé aux images «non pas dans le but déclaré de communiquer, de fournir des services et d'améliorer les systèmes de conduite des véhicules Tesla», déplore la plainte. Mais «pour le divertissement de mauvais goût et délictueux d'employés de Tesla, et possiblement de personnes extérieures à l'entreprise», affirme le document en s'appuyant sur des témoignages rapportés jeudi par l'agence Reuters.