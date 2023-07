Polémique au Japon: Des «conseils» aux femmes enceintes pour éviter d’irriter leur mari

Certains hommes se disaient ainsi agacés lorsque leur femme était «irritée pour des raisons inconnues» et qu’elle ne pouvait «pas s’occuper des tâches ménagères» parce qu’elle passait trop de temps à prendre soin du bébé.

Document retiré

Les femmes japonaises sont de longue date confrontées à des stéréotypes sexistes profondément enracinés et le document a suscité des réactions outrées lorsqu’il a été diffusé sur les réseaux sociaux cette semaine. Cela a incité le maire d’Onomichi, Yuko Hiratani, à le retirer et à publier des excuses mardi, a dit à l’AFP un responsable local.

Ce document «va à l’encontre des sentiments des personnes qui élèvent des enfants, y compris les femmes enceintes et les mères avec des nouveau-nés, ce qui a offensé de nombreuses personnes», a déclaré le maire dans un communiqué. «Le document contient des expressions promouvant des rôles fixes basés sur le genre, et nous avons donc cessé de le distribuer. Nous présentons nos excuses les plus sincères.»