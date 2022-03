Occupations indemnisées : Des contrats aidés qui occupent 632 chômeurs

LUXEMBOURG - Les organismes communaux et étatiques peuvent employer des chômeurs grâce aux OPI.

Les occupations temporaires indemnisées (OPI), des jobs aidés par l'Adem, ne coûtent rien à l'employeur. Peuvent-elles susciter des abus? Une lectrice nous écrit qu'elle bénéficie de la mesure dans une petite commune, qui emploie six OPI. «Bien que je sois très motivée, le bourgmestre ne veut rien entendre et refuse de m'engager malgré un départ en retraite. Il préfère embaucher une connaissance...».

Ce dossier est connu à l'Adem. «Nous allons nous pencher dessus lors d'une prochaine commission», affirme Colette Chollot, de l'Adem. 632 personnes sont actuellement en OPI. «Toute personne touchant une indemnité de chômage peut y prétendre», précise Colette Chollot. Les bénéficiaires de cette mesure travaillent pour un organisme communal ou étatique et continuent à toucher leur indemnité de chômage, plus un coup de pouce de quelque 300 euros lui aussi versé par l'Adem. «Les promoteurs effectuent une demande auprès du ministère du Travail. Après, les demandeurs d'emploi travaillent 40 heures par semaine et ont droit à des congés», explique Colette Chollot. En parallèle, les bénéficiaires continuent de chercher un emploi et peuvent quitter leur OPI d'un jour à l'autre s'ils trouvent un travail fixe. «Cela leur permet d'avoir une occupation utile à la société et pour eux plutôt que de rester à la maison...».