Au Luxembourg : Des cornées données pour sauver des vues

ESCH-SUR-ALZETTE – Le CHEM a annoncé, jeudi, avoir effectué son 200e prélèvement de cornée. Ce qui a permis de sauver la vue d'autant de personnes.

La cornée, c'est ce petit tissu transparent et rond sur l'œil, devant l'iris et la pupille. Elle protège l'œil et transmet la lumière à la rétine. Et quand elle devient opaque, pour une raison ou une autre, la personne perd la vue peu à peu et peut finir aveugle. Les causes possibles sont multiples et peuvent concerner des patients de tous âges.