Solidarité au Luxembourg: Des coupes de cheveux gratuites pour les plus démunis

C'est un sentiment universel: après une bonne coupe chez le coiffeur, après s'être fait chouchouter quelques instants, chacun se sent mieux et repart du bon pied. Pour certains, toutefois, passer les portes d'un salon de coiffure relève du vrai luxe. Un luxe que le salon Ryanhair de Bonnevoie a voulu offrir aux plus démunis. Lundi, son patron, René Trummer, et huit coiffeurs ont mis leurs ciseaux et leurs peignes au service des clients réguliers de la Stëmm vun der Strooss.