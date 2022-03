Au Luxembourg : Des cours d’art urbain font fleurir la créativité

ESCH-SUR-ALZETTE - À la Kamellebuttek, les esprits créatifs se donnent rendez-vous pour des cours d’art urbain et contemporain.

«C’est le partage de notre art et métier, qui nous inspire à concrétiser ce projet», raconte Raphael Gindt, artiste professionnel indépendant de street art et graffiti. Le temps de six mois, six artistes proposeront des cours d’art urbain à la «Kamellebuttek», galerie d’art contemporain urbain à Esch, dans le cadre d'une collaboration avec le Service national de la jeunesse.